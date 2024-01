Celebra la messa e muore a 49 anni: don Donato Romano è stato colto da un malore improvviso

Un malore improvviso subito dopo la Messa ha colto don Donato Romano, 49 anni, parroco della Cattedrale di Teggiano nel Salernitano, originario di Sassano e appartenente alla diocesi di Teggiano-Policastro. Il prelato aveva servito come parroco ad Aquara, Montesano sulla Marcellano e cappellano presso l'ospedale Luigi Curto di Polla.

Dopo aver appena celebrato la messa, infatti, don Donato si è diretto in sagrestia, dove, in modo improvviso, è crollato a terra, probabilmente a causa di un malore. Nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare per il prelato.