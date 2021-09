Tentato femminicidio, Piera Muresu operata nella notte. I soccorsi raggiunti a piedi dopo il colpo: «Adriano mi ha sparato»

Ha tentato di uccidere la sua compagna sparando due colpi con una pistola di piccolo calibro, poi si è impiccato nel garage. Lei, gravemente ferita, è riuscita a raggiungere un centro sportivo vicino casa per farsi soccorrere. Ora Piera Muresu, 48 anni, si trova ancora in rianimazione a Sassari, dove è stata operata nella notte.

Il dramma si è consumato ieri sera a Sennori (Sassari). Le condizioni della donna sarebbero stabili. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il compagno di Piera, il 42enne Adriano Piroddu, dopo averle sparato si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. I carabinieri che indagano sull'accaduto hanno anche ricostruito i drammatici momenti in cui la donna ha chiesto aiuto: nonostante le ferite da colpi di arma da fuoco, Piera si è trascinata a piedi fino al campo sportivo «Basilio Canu», vicino casa, dove c'era una postazione del 118. «Mi hanno sparato», avrebbe detto agli operatori di Sardegna emergenza, che resisi conto della gravità delle ferite l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto soccorso di Sassari.

I carabinieri si sono subito messi alla ricerca del compagno, come principale indiziato del ferimento e poco dopo lo hanno trovato morto, impiccato nel suo garage di via Carducci. L'arma del delitto non è stata ritrovata e gli investigatori cercano ora di capire i motivi del folle gesto di Piroddu. I due non vivevano assieme e per tanto tempo erano stati una coppia apparentemente affiatata. Poi, da quanto si dice in paese, qualcosa era cambiata, erano sorti problemi, liti e in tanti parlano di una possibile separazione. Aspetti che sarebbero sfociati nella tragedia e che ora sono al vaglio di carabinieri e Procura.

