. Lo storico dell'arte si è spento questa notte all'istituto dei Tumori di Milano. Lo ha reso noto la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah. Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni. «Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte» ha detto Shammah all'ANSA. E' noto al grande pubblico per la trasmissioneandata in onda per molti anni suera nato in Francia, a Mulhouse, in Alsazia, il 17 ottobre 1949 da padre italiano, Napoleone Daveri. Molto conosciuto e amato in Italia, anche per le sue numerose apparizioni televisive. Daverio infatti è associato da molti telespettatori con il programma televisivo Passepartout in onda su Rai 3; era un programma d'arte e cultura, seguito poi da Il Capitale.È stato, dal 1993 al 1997, nella giunta Formentini del comune di Milano, dove ha ricoperto ’incarico di assessore con le deleghe alla Cultura, al Tempo Libero, all’Educazione e alle Relazioni Internazionali.