Pestaggio del 23enne romano, la politica chiede chiarimenti: Giachetti, Migliore e Smeriglio presentano un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 13:11

Sono molte le reazioni politiche e non, dopo l'articolo di Leggo che ha riportato la denuncia di Marco, 23enne romano che ha denunciato di essere stato picchiato, senza motivo, da due agenti della polizia nella notte tra sabato e domenica a Roma.Dopo poche ore dalla pubblicazione dell'articolo sono già tre le interrogazioni presentate o in via di presentazione. Massimiliano Smeriglio, deputato Europeo, ha scritto sul suo profilo facebook di aver chiesto alla deputatadi presentare una interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per chidere chiarimenti rispetto alla denuncia del giovane romano.Cosa che è stata puntualmente fatta dall'onorevole Cirinnà. Nel testo si legge che “in data 30 luglio, il quotidiano Leggo riporta la testimonianza di un giovane, che riferisce di essere stato aggredito e malmenato – nella serata del 25 luglio 2020, a Roma nei pressi del quartiere Trastevere – da un soggetto qualificatosi come agente delle forze dell’ordine, esibendone il tesserino; a seguito dell’aggressione, il ragazzo veniva condotto in ambulanza (chiamata tramite il 112) al Cto Garbatella, ove venivano refertate lesioni e tumefazioni diffuse, anche al volto; nella mattina di domenica 26 luglio, veniva sporta denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Porta Portese;”. I fatti "per come riportati" vengono definiti di “inaudita gravità, destano preoccupazione e denotano un comportamento assolutamente non conforme alla dignità delle forze dell’ordine;”.“se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in narrativa e, in caso affermativo, se abbia preso provvedimenti per assicurare che – nelle more del procedimento penale – l’autore delle condotte denunciate venga sanzionato, messo in condizione di non ledere ulteriormente e soprattutto al fine di tutelare l’onore e la rispettabilità – anche di fronte a un’opinione pubblica sempre più scossa da accadimenti di questo genere – dei moltissimi agenti di pubblica sicurezza che quotidianamente svolgono il proprio lavoro con rigore e dignità;”- se “il Ministro in indirizzo abbia avviato o intenda avviare, di concerto con la Polizia di Stato, una riflessione in materia di formazione degli agenti, per favorire lo svolgimento di iniziative formative specificamente dedicate al consolidamento di una diffusa cultura democratica.”Anche il deputato di Italia Viva,, ha fatto sapere, tramite il suo accounto twitter, di essere pronto a fare altrettanto: “Presenterò un’interrogazione urgente alla ministra Lamorgese per investire il governo di questa vicenda. Dobbiamo essere inflessibili nella difesa dei diritti Roma, denuncia choc di Marco: «Fermato e picchiato a sangue da un poliziotto in borghese»Interrogazione parlamentare, sempre al ministro dell'Interno, già presentata da, deputato di Italia Viva, di cui vi proponiamo il testo:“Premesso che:secondo quanto riportato dal quotidiano Leggo, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 luglio, in una importante strada di Roma, un giovane di 23 anni, di cui è stato diffuso solo il nome proprio (Marco), è stato prima aggredito verbalmente e poi picchiato ripetutamente da due persone, una delle quali poi qualificatasi come agente della Polizia di Stato;a quanto racconta il ragazzo, intorno alle 3 di notte, mentre rientrava a casa a bordo di uno scooter con un amico, nei pressi di viale Marconi, viene affiancato da un’auto con a bordo due uomini, i quali, dopo lo scambio reciproco di alcuni insulti, tagliano la strada al motoveicolo, costringendolo a fermarsi; uno dei due uomini, dopo essere sceso dall’auto, prima proferisce all’indirizzo del giovane parolacce e minacce di ogni genere, poi lo colpisce con due schiaffi fortissimi in pieno viso. Al tentativo di reazione del ragazzo, l’uomo esibisce un tesserino di agente di polizia e, dopo altre minacce, gli sferra un ulteriore pugno sul volto e prova a sottrargli il telefono cellulare per impedirgli di chiedere aiuto;sempre secondo quanto riportato nell’articolo del quotidiano, dopo l’aggressione sarebbero intervenute sul posto un’ambulanza e alcune pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno raccolto la testimonianza dei giovani; Marco a quel punto viene trasportato presso il CTO della Garbatella dove gli viene suturato il labbro con cinque punti;nella mattinata successiva, il fatto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Porta Portese con l’ipotesi di reato di lesioni aggravate e tentata rapina;qualora i fatti fossero accertati, si tratterebbe di un episodio gravissimo di violenza e di abuso di potere da parte di funzionari delle Stato;se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa;se non ritenga necessario, a fronte della denuncia presentata, aprire un'indagine interna che porti all'accertamento di eventuali responsabilità in particolare da parte dell’agente coinvolto;”Ancheil Coordinatore diha chiesto chiarimenti tramite il suo account twitter: la notizia denunciata da Marco e riportat oggi darichiede la necessità di fare immediatamente luce