Battuta di pesca da record in Sardegna per un imprenditore: una ricciola di 31 chili Foto

di Redazione Web

Il suo record era del dicembre di tre anni fa. Ha dovuto "tirare i remi in barca" per il covid, ma oggi - 8 novembre - appena rientrato in Sardegna dalla sua Padova, ha battuto il suo primato di lunghezza di pesca alla ricciola superando la quota 30 chili.

Ecco Leonardo Barzon che insieme all'amica chef Liviana Viola mostra la sua preda: una ricciola di 31 chili appena pescata nelle acque davanti alle coste del Cagliaritano. Il pesce è stato ferrato anche questa volta con la tecnica della traina con un calamaro come esca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 18:30

