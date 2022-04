Tragedia alla Ultracycling: ciclista in gara investito e ucciso da un'auto

Un ciclista di 51 anni Pawel Talaga, di origine polacca, è morto durante una gara nel pomeriggio di domenica 24 aprile. La tragedia è avvenuta tra Roccapia e Roccaraso nei pressi della galleria La Portella, mentre stava effettuando una gara individuale di 775 chilometri, la Ultracycling, che attraversa il Centro Italia. L'uomo è stato investito prima da un'auto e poi da un ciclista che transitava nella zona.

Immediati i soccorsi del servizio 118 allertato dai presenti. Ma purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. La salma resta a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona che ha disposto la ricognizione cadaverica e sta valutando la necessità di ricorrere all'esame autoptico.

I rilievi sono stati compiuti dalla polizia stradale di Sulmona che si sta occupando di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità. Il ciclista stava partecipando alla «RAI775», una sorta di doppia Tirreno Adriatico, in corso in questi giorni. Partendo da Silvi Marina, la gara ciclistica attraversa quattro regioni toccando due volte il mare Adriatico e il mar Tirreno per un totale di 10 mila metri di dislivello. Pawel Talaga era l'unico partecipante nella categoria over 50.

