Uccisero pensionato mentre stava prelevando denaro a uno sportello bancomat, confermati due ergastoli

Uccisero un pensionato due anni fa a Lequile. La Corte d'assise d'appello di Lecce ha confermato il carcere a vita per Paulin Mecaj, 32 anni; e Andrea Capone, 29 anni, entrambi di Lequile, già condannati all'ergastolo e all'isolamento diurno per un anno per l'omicidio di Giovanni Caramuscio, il 69enne direttore di banca in pensione ucciso a nella cittadina in provincia di Lecce, durante un tentativo di rapina la sera del 16 luglio del 2021.

Caramuscio quella sera era in compagnia di sua moglie e stava prelevando del denaro a uno sportello bancomat. Mecaj e Capone sono accusati di omicidio aggravato in concorso, ricettazione e porto abusivo di arma.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 18:53

