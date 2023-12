Pattina sul ghiaccio e una lama gli trancia tre dita: choc per un bimbo di 10 anni, baby portiere dell'Inter

Dal clima di festa alla paura in pochi istanti, meno di un secondo. E solo un delicato e lungo intervento chirurgico ha salvato a un bimbo di meno di dieci anni tre dita di una mano e una possibile carriera ad alti livelli nel mondo del calcio che conta.

Sabato pomeriggio, infatti, sul ghiaccio della pista di pattinaggio allestita per il Natale in piazza Primo Maggio a Udine, in Friuli, un bimbo in vacanza con i genitori è stato investito dalle lame dei pattini di un altro ragazzino che si stava divertendo nell’area dei festeggiamenti. Il minorenne in vacanza a Udine con i genitori era caduto a terra mentre pattinava: l’istinto lo ha portato ad appoggiare le mani sul ghiaccio ma proprio in quel momento la lama del pattino del secondo ragazzino gli è passata sulle dita di una mano. La situazione è apparsa subito estremamente grave, dal momento che l’impatto aveva provocato l’amputazione quasi totale di tre dita. Immediata la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, da dove però il bimbo è stato subito trasferito. Destinazione Pordenone, dove è attivo uno dei migliori reparti di Chirurgia della mano di tutto il Nordest. Quindi l’intervento d’urgenza e la ricostruzione riuscita delle falangi e della funzionalità della mano.

Il bimbo, che non vive in Friuli Venezia Giulia, milita nelle formazioni giovanili dell’Inter e di ruolo fa il portiere.



«Ci concentriamo in particolare su alcuni aspetti - ha proseguito sempre il consulente dello studio Tutino -, in primis sulle condizioni del ghiaccio sul quale stavano pattinando tanti ragazzini. In seconda battuta vogliamo conoscere quali norme di prevenzione siano state adottate, se le lame siano così taglienti. E ancora se sia stata fatta firmare alla famiglia la liberatoria prima dell’ingresso nel perimetro ghiacciato». Al sindaco De Toni la richiesta di valutare la chiusura preventiva dell’attrazione per effettuare i controlli.

