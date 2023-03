Papa Francesco in ospedale dopo il malore: cosa non torna su quanto detto dal Vaticano (e i dubbi sulle reali condizioni di salute)

Papa Francesco è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma a causa di un malore che gli ha causato un dolore toracico e una dispnea. La situazione sembra sotto controllo, ma il pontefice è in prognosi riservata.

Papa Francesco come sta? Il Santo Padre è «provato, ma vigile. Ha passato una notte tranquilla». Staff medico ottimista

Papa Francesco, la malattia: la stenosi diverticolare e i problemi respiratori, ecco di cosa soffre Bergoglio

Il Vaticano: «Controlli precedentemente programmati»

Inizialmente, la Sala Stampa Vaticana aveva dichiarato che il Papa si era recato in ospedale per «controlli precedentemente programmati», cosa non vera, ma solo nella serata di ieri ha ammesso che il Papa è stato colpito da un'infezione respiratoria che richiederà alcuni giorni di terapia medica ospedaliera.

La comunicazione contraddittoria ha fatto sorgere dubbi sulle reali condizioni di salute del pontefice.

