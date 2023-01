Pamela Battaglia, uccisa a 8 anni dall'influenza: dubbi sulle cause della morte, riesumata la salma per l'autopsia

La salma della piccola Pamela Battaglia sarà riesumata. La bambina di 8 anni è morta a Capodanno a causa di presunte complicanze di una forma influenzale che le avrebbe causato un arresto cardiaco. Dopo tre giorni di febbre molto alta, Pamela non ce l'ha fatta: è deceduta nel primo giorno del 2023, portando un grande dolore alla famiglia e a tutta la città di Vasto, in provincia di Chieti.

Leggi anche > Pamela Battaglia morta a 8 anni per influenza a Capodanno: la Procura di Vasto apre un'inchiesta

«Indagate per omicidio colposo»





La piccola ha avuto un improvviso arresto cardiaco in casa e i genitori, disperati, hanno subito chiamato il 118. Ma nonostante i tanti tentativi di rianimarla, per lei non c'è stato niente da fare. Una tragedia che si è consumata nelle prime ore del 2023 e che, secondo i familiari, resta inspiegabile. La bimba, infatti, non soffriva di alcuna patologia e proprio per questo il padre, Giuseppe Battaglia, ha chiesto alla Procura di indagare. «Indagate per omicidio colposo», ha chiesto tramite i suoi legali, presentando denuncia contro ignoti. Un appello che è stato subito accolto. Sulla morte della piccola, infatti, è stato aperto un fascicolo e del suo caso si sta occupando il sostituto procuratore, SIlvia Di Nunzio.

Salma riesumata

«Mia figlia non ha mai sofferto di patologie: è necessario fare l'autopsia per chiarire ogni dubbio», ha chiesto Giuseppe Battaglia. E il sostituto procuratore della Repubblica, ha deciso che l'autopsia verrà effettuata sul corpo della piccola Pamela Battaglia. La sua morte, infatti, a quasi un mese dall'accaduto, resta ancora avvolta nel mistero. Così il magistrato ha ritenuto necessaria la riesumazione del corpo per effettuare un'analisi approfondita di quali siano state le cause del decesso. In particolare il padre della bambina ha chiesto al pm di chiarire perché il cuore della sua bambina si sia fermato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA