Palermo, sedicenne cade da 10 metri: ricoverato in ospedale, è grave

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato all'ospedale Civico a Palermo dopo essere caduto da un'altezza di 10 metri. È successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò nel quartiere Guadagna. Sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno portato in ospedale. A chiedere aiuto due ragazzini amici del ferito. Le indagini sono condotte dalla polizia che è stata chiamata dai medici del pronto soccorso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 20:59

