«Paga la droga o ti facciamo stuprare», l'incubo della 18enne sequestrata con l'inganno: la trappola in auto con gli amici d'infanzia

di Redazione web

«Dacci i soldi per la droga o ti facciamo stuprare». È la minaccia subita da una ragazza di 18 anni che è stata sequestrata, minacciata e picchiata da due giovani, identificati e fermati dai Carabinieri di Latina. I fatti risalgono il 31 luglio scorso tra Pontinia, Priverno e Sezze, come riportato da alcuni quotidiani.

L'inganno degli amici d'infanzia

La 18enne ha raccontato di essere stata avvicinata con una scusa mentre si trovava in piazza a Pontinia e con l'inganno fatta salire a bordo di un'auto su cui c'erano anche suoi amici d'infanzia.

Il minorenne

La 18enne è stata portata al Pronto Soccorso e i carabinieri l'hanno ascoltata e hanno avviato le ricerche dei due giovani, coordinati dalla Procura, fino a quando li hanno trovati. Per il minorenne è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa, per il maggiorenne l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 07:34

