Padre orco insultava la figlia anoressica: «Sei un mostro, fai schifo». Condannato a due anni e mezzo

Un padre che umiliava sua figlia, che invece lo adorava e avrebbe fatto di tutto per piacergli. Lei era anoressica, lui la insultava: «Sei un mostro, fai impressione». E i suoi comportamenti, per il Tribunale di Torino, erano reato: maltrattamenti in famiglia. Per questo l'uomo, un torinese di 65 anni, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. E la figlia non era l'unica a subire le sue angherie: anche la moglie era vittima dei suoi abusi fisici e psicologici, ed è stata lei stessa a denunciarlo nel 2019. Una decisione condivisa sia dalla donna che dalla figlia, ormai 29enne.

La ragazza, scrive il quotidiano Il Messaggero, nel 2008 si era ammalata di anoressia: all'epoca aveva 16 anni. Il suo corpo era cambiato, pesava appena 35 chili, e il padre, aggressivo e con problemi di alcol, la attaccava per questo. «Sei pazza», le diceva, «sei un mostro», «guardati fai impressione». La svolta lo scorso 30 giugno: l'uomo, che era tornato a vivere dalla madre, si è presentato a casa di moglie e figlia con una pistola, con cui prima ha minacciato la moglie, poi ha detto che si sarebbe suicidato, infine è andato via. A quel punto madre e figlia lo hanno denunciato.

Le indagini del pm Marco Sanini hanno portato alla luce, scrive Il Messaggero, «un regime di vita particolarmente penoso, caratterizzato da notevoli sofferenze morali e fisiche». In aula, la moglie e le figlie di 29 e 27 anni hanno descritto nei dettagli dieci anni di umiliazioni. «Temevo di perdere l’affetto di mio padre se fossi cresciuta, se non fossi più stata la sua piccolina», ha raccontato la ragazza, ormai donna, agli investigatori. «Non sei più la mia bambina, pesi troppo», le diceva, deridendola: a quel punto sono iniziati i problemi con l'alimentazione e poi l'anoressia, che il papà però negava, rifiutando gli incontri con medici e psicologi. Per lui i medici erano dei ciarlatani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA