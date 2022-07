Padre e figlio uccisi, giallo a Foggia: avevano 58 e 25 anni. Esclusa la pista della criminalità

Due uomini, padre e figlio italiani di 58 e 25 anni, sono stati trovati morti questa mattina nel foggiano, nelle campagne di Cerignola. I loro cadaveri sono stati trovati sotto un cumulo di rifiuti: sono stati entrambi uccisi, ma al momento sul movente è giallo. Sembra infatti esclusa la pista della criminalità.

Sul posto gli agenti di polizia coordinati dalla Procura di Foggia e i Vigili del fuoco. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. I due uomini sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco alla testa. I loro corpi sono stati poi riposti in sacchi di platica e nascosti sotto cumuli di tubi di gomma per irrigare i campi, vicino a un casolare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Luglio 2022, 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA