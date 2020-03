Orzinuovi, 5 morti di Coronavirus in 12 ore: «Stiamo vivendo un incubo». Deceduto anche il mitico Danfio

Danfio Bianchessi , ex allevatore, che era un grande appassionato di calcio: amico di Cesare Prandelli, l'ex allenatore dell'Italia nato proprio ad Orzinuovi, e che aveva gestito anche il centro sportivo del Parma a Collecchio.

IL PARMA LO RICORDA

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale “il Parma Calcio piange Danfio Bianchessi, scomparso in queste ore, e porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Danfio, detto ‘Il Bianco’, é stato, per alcune stagioni, un collaboratore del club Crociato“.