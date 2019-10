Ora solare, lo psichiatra lancia l'allarme per i politici: «Minaccia il loro equilibrio fisiologico»

Nella notte tra sabato e domenica dormiremo un'ora in più: scatta infatti il cambio dell'ora da legale a solare. E il passaggio non sarà indolore, stando a quanto afferma all'agenzia Adnkronos Salute Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria e docente di Psichiatria presso l'Università D'Annunzio di Chieti. Il cambio dell'ora, dice Di Giannantonio, «rappresenta un rischio, un possibile attentato, una minaccia al mantenimento fisiologico del ritmo circadiano

Ma ci sono due modi di reagire: ci sono apparati mentali che sonoe altri assolutamente. Nel primo caso, logià precario, nel secondo casoe si supera brillantemente questo momento di difficoltà. E penso che anche per la classe politica», alle prese in queste ore con una difficile manovra economica, «valga lo stesso ragionamento: se un politico appartiene alla 'fascia dei resilienti' non avrà problemi con l'ora solare. Al contrario, se fa parte dei 'deficienti', intesi come coloro che hanno già un deficit provocato da stress e stanchezza, potrebbe subire qualche problema di affaticamento».Il ritorno all'ora solare, con le lancette che dovranno essere spostate di 60 minuti indietro, riporta a «una delle questioni più importanti relative all'equilibrio psico-fisico degli esseri umani - spiega lo psichiatra - e cioè il rispetto dei ritmi biologici, che governano ogni nostra attività metabolica». «Per quanto riguarda l'attività cerebrale, il ritmo principale è quello circadiano, che alterna il sonno e la veglia alle fasi di luce e buio. Durante il sonno - spiega - si realizzano delle fondamentali attività restaurative e integrative delle energie che sono state spese durante la giornata, quindi un corretto ritmo circadiano è il più importante metro di misurazione delle condizioni di salute o di stress di un essere umano».«Se questo si interrompe, si altera, si hanno delle conseguenze dal punto di vista del funzionamento psichico: quelle connesse a un sonno che diventa non più ristoratore, con sonnolenza, affaticamento, difficoltà di concentrazione, disturbi della memoria, diminuzione della motivazione a intraprendere percorsi psichici e portarli a conclusione, difficoltà di sintesi. Il nostro cervello, che è multitasking, per fare sintesi su tante cose ha bisogno di tanta energia mentale che può venire meno con un ritmo circadiano 'aggreditò. Ma gli effetti si faranno sentire solo in chi è già provato», assicura l'esperto.