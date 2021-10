Al lavoro nell'Ecocentro, operaio di 43 anni muore schiacciato dal muletto

Morto un operaio di 43 anni dopo essere stato schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale di Via Ariosto a Sassari, Sardegna.

Leggi anche - L'auto perde il controllo in curva, Elisa sbalzata fuori dall'abitcolo muore a 19 anni

Ancora un incidente mortale sul lavoro in terra sarda, il secondo in meno di 24 ore. Della vittima non sono ancora state rese note le generalità.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, che ha tentato invano di rianimarlo, sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della Squadra volante e della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Ottobre 2021, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA