Due operai morti sul lavoro: investiti da vapori tossici dopo la rottura di un tubo

Ennesima tragedia sul lavoro: due operai sono morti nel pavese questa mattina intorno alle 12.30. Secondo quanto afferma l'Areu Lombardia, i due operai hanno perso la vita mentre lavoravano nella ditta 'Digima' specializzata nella raccolta di sottoprodotti e produzione di farine animali a Villanterio, in provincia di Pavia.

I due lavoratori, uno dei quali di 50 anni, l'altro sul quale non si hanno ancora informazioni, sarebbero stati investiti da vapori contenenti una sostanza tossica, probabilmente ammoniaca. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente sarebbe avvenuto in seguito alla rottura di una tubatura di vapore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 16:38

