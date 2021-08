Donna picchia il marito e cerca di spingerlo oltre il balcone: arrestata

Arrestata una 51enne a Parma (quartiere San Lazzaro) per aver picchiato il marito, colpendolo più volte con calci e pugni, e per aver cercato di spingerlo oltre la ringhiera del balcone. Infine ha minacciato di buttarsi e ha opposto resistenza ai poliziotti.

Come riporta anche ParmaToday, ieri, verso le ore 23, i vicini della coppia hanno chiamato i poliziotti per una violenta lite in famiglia. Quando le due auto delle volanti sono arrivate sul posto, la donna, visibilmente ubriaca, stava picchiando il marito. Mentre l’uomo cercava di rassicurare gli agenti, la donna ha ripreso a colpirlo con calci e pugni ed ha cercato di spingerlo oltre la ringhiera del balcone. I poliziotti sono intervenuti, ma la 51enne ha chiuso la porta ed ha buttato via la chiave.

Poco dopo la donna ha minacciato di buttarsi dalla finestra e, dopo alcuni tentativi, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta. Dentro l'abitazione la donna, che era sul letto, ha aggredito e ferito i poliziotti. E' stato necessario farla sedare dagli operatori del 118 per placarla.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 21:43

