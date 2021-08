Fulmine colpisce lo smartphone mentre è al telefono: uomo folgorato

Colpito da un fulmine un 35enne, addetto del rifugio montano Del Freo, alla foce di Mosceta nel comune di Stazzema (Lucca), mentre era al telefono.

Nel pomeriggio di oggi c'è stato un temporale in alta Versilia: una folgorazione indiretta ha colpito lo smartphone dell'uomo, ma la forte scarica elettromagnetica non avrebbe creato conseguenze gravi. Sul posto è intervenuto personale del Soccorso alpino che ha raggiunto il rifugio via terra poichè, per le condizioni meteo, l'elicottero Pegaso, non ha potuto decollare. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Versilia di Camaiore (Lucca).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 20:09

