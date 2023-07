Lite in famiglia, uccide la moglie e si toglie la vita con un colpo di pistola: il dramma davanti ai figli

di Redazione web

Tragedia questo pomeriggio nel quartiere di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli) dove, al culmine di una lite in famiglia, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. In casa al momento dell'omicidio-suicidio erano presenti anche i figli della coppia. Una famiglia perbene, molto conosciuta in città.

L'allarme dei vicini

Dopo l'allarme dato da alcuni vicini sul posto, in via Parini 10, sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Sul caso indagano i carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli e della stazione di Monterusciello.

I corpi dei due coniugi - Antonio Di Razza, 50 anni, e Angela Gioiello, 38, entrambi nati a Napoli - sono stati trovati in camera da letto; sul pavimento una pistola.

Sul posto sono presenti i Carabinieri di Pozzuoli e il personale del 118. Gli investigatori non escludono alcuna pista, perchè le indagini sono ancora alle fasi iniziali, ma viene confermato che l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio.



