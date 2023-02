Omicidio Panzieri, il video del fermo del killer in Romania: «Vi dirò perchè l'ho ucciso» LE IMMAGINI

La testata romena Opinia Timisoarei (opiniatimisoarei.ro) ha pubblicato su Youtube un video relativo all'arresto di Michael Alessandrini, il 30enne pesarese accusato dell'omicidio dell'amico di 27 anni Pierpaolo Panzieri. Il video si riferisce ai primi momenti dell'arresto, quando Alessandrini è scortato in manette nella caserma della polizia. «Perchè lo hai ucciso?» le chiede, in inglese, una reporter. Alessandrini le risponde, sempre in glese «Lo spiegherò dentro» (Corte d'appello di Timisoara). Identica risposta anche ai quesiti «Sei colpevole? Perchè sei scappato in Romania?», mentre la terza domanda «Lo hai ucciso?» resta senza risposte.

Alessandrini è stato portato alla Corte d'appello di Timisoara per ricevere la notifica del mandato di cattura internazionale per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e da crudeltà. La polizia gli ha trovato in tasca un telefono: sarebbe quello di Pierpaolo, preso subito dopo l'omicidio.

Il delitto e la fuga

Alessandrini è accusato di aver ucciso Pierpaolo Panzieri, l’amico d’infanzia, con almeno 13 coltellate la sera di lunedì nel bilocale di via Gavelli 19, nel centro di Pesaro. La vittima aveva traslocato da nemmeno due settimane e nella sua nuova casa ha cenato insieme al killer prima che la situazione precipitasse, per motivi ancora tutti da chiarire. Alessandrini è stato bloccato ieri mattina ad Arad su un treno da dove cercava di raggiungere la Moldavia, paese extra Ue, dopo aver abbandonato la Renault Clio in panne con cui era scappato da Pesaro: una fuga durata 30 ore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Febbraio 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA