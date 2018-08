Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

nella notte tra martedì e mercoledì, quando ha picchiato a sangue la moglie, Maila Beccarello , 37 anni, morta prima di arrivare in ospedale. Lo halo stesso ex pescatore di Cavarzere nel corso dell'interrogatorio sostenuto ieri mattina di fronte al gip, David Calabria, e il pm che coordina le indagini, Stefano Buccini, il quale lo accusa di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di coniugio e dalla particolaremessa in atto.Difeso dall'avvocato Andrea Zambon, Natalino Boscolo Zemello ha cercato di alleggerire la sua posizione, sostenendo di essersi limitato a, poi caduta in bagno battendo violentemente la testa sul piatto della doccia.