Olio bollente contro la figlia piccola, padre violento «voleva colpire la moglie con una padella dopo averla picchiata e insultata»

Una brutta storia di violenza domestica che durava almeno dal 2000. Cinque anni e quattro mesi di reclusione, sospensione della responsabilità genitoriale, interdizione perpetua dai pubblici uffici e risarcimento da liquidare in sede civile con il riconoscimento di una provvisionale da 5mila euro. È la condanna che il collegio del Tribunale di Sulmona ha pronunciato questa mattina a carico di un 63 enne di Alfedena, finito alla sbarra per il reato di maltrattamenti in famiglia verso la moglie e le tre figlie minori contro una delle quali, nel novembre 2015, gettò una padella di olio bollente.

Una brutta e lunga storia di violenza in casa contro moglie e figlie piccole

Voleva punire la moglie ma ha colpito la figlia minorenne che fu trasportata in ospedale per il trattamento e la cura delle ustioni.

