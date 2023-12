Selfie sorridente in un obitorio col cadavere di un bambino: la foto nella chat on line Gli agenti hanno impiegato pochi minuti a risalire al nome della persona in questione che è indagata per vilipendio di cadavere







di Alessia Di Fiore Un gesto sconcertante e macabro, quello di un uomo di Rimini che è riuscito a introdursi all'obitorio con l'intento di scattarsi un selfie sorridente col cadavere di un bambino. Il soggetto, ha poi inoltrato lo scatto a un gruppo di feticisti, ma è stato immediatamente segnalato da uno dei membri del gruppo che ha giudicato il gesto estremo e disturbante e meritevole di denuncia. Dettagli macabri A rendere la foto ancora più agghiacciante, il tentativo dell'uomo di aprire gli occhi del cadavere, violandone l'intimità. Gli agenti hanno impiegato pochi minuti a risalire al nome della persona in questione che è attualmente indagata per vilipendio di cadavere. Alcuni dettagli sulla vicenda sono stati omessi per tutelare l'identità del bambino. Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 16:46

