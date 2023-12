Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 77 anni, Concetta Infante, è stato scoperto ieri sera in un baule - sigillato con del nastro adesivo - che si trovava nella stanza da letto di un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Nessuno si era evidentemente accorto della scomparsa dell'anziana il cui decesso, secondo un primo esame esterno, risalirebbe ad oltre un mese fa.