Novara, bimba di 4 anni precipita dal balcone: ricoverata, è grave. Vicini di casa in lacrime

Una bambina di 4 anni è precipitata oggi pomeriggio da un balcone ed è ora ricoverata in prognosi riservata. È successo a Novara, dove la piccola è caduta dal primo piano di un palazzo di edilizia popolare in viale Volta, e ora è ricoverata all'ospedale Maggiore proprio di Novara.

Da una prima ricostruzione sembra che la piccola, giocando, si sia arrampicata sul parapetto cadendo sul marciapiede sottostante da circa 6 metri. Soccorsa dai genitori, la bimba è stata poi trasportata in ospedale da un ambulanza del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione di Novara. Una vicina in lacrime ha raccontato di aver visto la piccola in braccio ai genitori in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Settembre 2021, 20:21

