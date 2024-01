Nonna Giusy nominata Commendatore della Repubblica a 108 anni: chi è. La vita dedita all'insegnamento e i social

di Redazione web

Classe 1915, Giuseppina Patriarca, vedova Di Gregorio, è la più anziana d’Abruzzo e dalla mattina di giovedì 18 gennaio è diventata anche Commendatore della Repubblica Italiana, all'età di 108 anni. L'alta onorificenza –firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni – le è stata consegnata a Sulmona dalla consigliera regionale Marianna Scoccia, che ha ricordato la sua missione votata all’insegnamento.

Chi è Giuseppina Patriarca

La maestra si è trasferita a Sulmona nel 2009, dopo il sisma in cui era rimasta senza casa. Fino ad allora aveva vissuto nel capoluogo abruzzese pur essendo nata a Montorio al Vomano. All’Aquila è stata un’istituzione: per 41 anni ha insegnato nella scuola elementare del Convitto nazionale, nel cuore della città: «La mia città, L’Aquila bella me’», come dice sempre nonna Giusy. E giovedì 18 gennaio era felicissima di rivedere i suoi “bambini”, così li chiama ancora, nonostante siano tutti negli “anta". I suoi "bambini", così come li chiama ancora, l’hanno ricordata tra insegnamenti di vita «dignità, onestà, serietà e inclusione».

I social

Nonna Giusy è sbarcata sui social già da più di un anno e su Tiktok è ormai conosciuta da tutti come "Nonna Giusy 108", seguita da più di 300mila follower.

