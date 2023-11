Muore anziana di 86 anni: investita dal muletto guidato dal nipote

di Redazione web

E' stata travolta da un muletto in un'azienda agricola di Coccaglio, provincia di Brescia, ed è morta. La vittima è una donna di 86 anni, uccisa dal mezzo guidato da sua nipote. Una tragedia duplice, quella accaduta questa mattina, per la morte dell'anziana e per suo nipote, che dovrà fare i conti con i sensi di colpa per il resto della sua vota.

Morta sul colpo

Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente su cui stanno indagando i carabinieri di Chiari, ma secondo una prima ricostruzione riportata da BresciaToday, durante una manovra all'interno dell'azienda agricola Zotti, il nipote della donna non si sarebbe accorto della presenza della nonna e l'ha colpita in pieno.

Inchiesta della procura

Dopo l'incidente, al 112 è arrivata una richiesta di soccorso e sono giunte due ambulanze in codice rosso, ma l'arrivo dei sanitari è stato inutile, perché la donna è deceduta sul colpo.

