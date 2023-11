Giovanna Brancati muore in un incidente sull'A1: stava tornando a casa dopo il concorso nell'Arma. Il ricordo del prof, prete e amico

di Redazione web

È morta Giovanna Brancati, 21 anni, di Ravagnese, in provincia di Reggio Calabria, coinvolta in un incidente sull'autostrada A1 sabato scorso. La giovane, dopo il diploma al liceo Tommaso Gulli, aveva scelto di mettersi al servizio della comunità, per questo stava studiando per il concorso per accedere all'arma dei carabinieri. Prove che stava svolgendo proprio in questi giorni.

Incidenti stradali, l'uomo è responsabile nel 93% dei casi

Cosa è successo

Sui social tanti i messaggi di amici ed ex compagne di classe che descrivono Giovanna come una ragazza dolce e volenterosa, che amava la vita che stava costruendo. Il giorno dello schianto, stava tornando a casa, da Roma, accompagnata dal padre, che all'altezza di Frosinone, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare.

L'incidente

Il dramma è avvenuto lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano, poco dopo il casello del capoluogo. Dopo aver carambolato sull'asfalto, la vettura è finita contro il guardrail che delimita la carreggiata. Inutili i soccorsi per Giovanna.

Il sacerdote amico

Il sacerdote Paolo Ielo, parroco di Condera, un quartiere di Reggio Calabria, e ex docente di religione della giovane vittima con cui aveva mantenuto un rapporto di amicizia, ha pubblicato un post su Facebook Ricordando un messaggio ricevuto dalla giovane pochi giorni fa, scrive don Paolo: «Prof come va, è da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, siete un poveraccio… come amavi affettuosamente chiamarmi… Sempre piena di gioia e di grandi sorrisi, era lei Giò, sin da quando io giovane professore e lei alunna ci siamo incontrati nel nostro liceo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA