Federica Pia, morta a 21 anni in un terribile incidente: sognava di diventare una dottoressa

Stava guidando la sua auto, Federica Pia Pizzuto, 21 anni, quando si è scontrata con un furgoncino, ed è morta. Lo schianto fatale è avvenuto alla periferia di Pescara, e sul caso la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. La giovane, originaria di San Marco in Lamis, era alla guida di una Ford Focus, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un Fiat Doblò.

Morta sul colpo

Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, i medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Studiava medicina

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 13:15

