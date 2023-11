Malore improvviso in campo, calciatore di 15 anni si accascia durante la partita

di Redazione web

Stava giocando a calcio, la sua passione, quando si è accasciato a terra all’improvviso, forse in seguito a un problema cardiaco o per una crisi epilettica. Ha appena 15 anni, il giovane calciatore che si è sentito male allo stadio comunale di Fucecchio, in provincia di Firenze. «Lo abbiamo visto cadere sul campo all’improvviso. Non c’è stato uno scontro di gioco – spiega il responsabile delle giovanili del Fucecchio, Diego Paletta – si è accasciato durante una fase di gioco movimentato», racconta Il Tirreno.

La mamma sta soffocando, il figlio 17enne le salva la vita con la manovra di Heimlich

Al 33’del primo tempo , momenti di grande preoccupazione sugli spalti con i genitori in panico ed i giovani giocatori, poco più che bambini, in lacrime.

Dopo un'adeguata terapia, dall'ospedale è stato comunicato che il quindicenne si era ripreso, ma l’episodio andrà chiarito dal punto di vista medico per escludere gravi conseguenze. Al pronto soccorso i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per comprendere le cause del malore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA