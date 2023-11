Vanessa Mancini muore per un malore improvviso davanti ai genitori: l'influencer aveva 41 anni

di Redazione web

Vanessa Mancini, influencer brasiliana di 41 anni, è morta a causa di un malore improvviso a casa sua. Secondo alcuni media locali, sarebbe stata trovata in bagno dai genitori, nella sua abitazione di Manaus, lo scorso 6 novembre.

Chi era Vanessa Mancini

L'influencer brasiliana era seguita e nota per il suo stile di vita sforzoso e per la sua passione per la moda. Dopo il malore, i suoi genitori che l'hanno trovata esanime in bagno, hanno chiamato i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati, però, non c'era più nulla da fare.

A uccidere Vanessa Mancini sarebbe stato un infarto. Lo scorso luglio, stando a quanto si apprende da un suo post su Instagram, era stata da un cardiologo per un trattamento. Il dramma è accaduto a pochi giorni dalla scomparsa di un'altra influencer brasiliana, Luana Andrade, morta per un arresto cardiaco in seguito a una liposuzione al ginocchio.

