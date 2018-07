Riceve 4 euro di elemosina, ma non gli bastano: nomade aggredisce pensionato di 81 anni

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

VICENZA - Non gliche aveva ricevuto da unal quale aveva chiesto l'elemosina e così ha iniziato a insultarlo. L'episodio, avvenuto ieri mattina (domenica) in viale Milano a Vicenza, ha visto protagonista un nomade di 45 anni, D.H, già conosciuto alle forze dell'ordine: l'uomo, dopo aver insistito per avere altri soldi, ha cominciato ad offenderlo, arrivando a impedirgli di allontanarsi in auto. A quel punto l'anziano ha chiamato il 113 e una pattuglia della Squadra Volanti è arrivata sul posto dopo pochi minuti.Alla vista degli agenti il 45enne ha iniziato a insultare pesantemente anche loro, allontanandosi in direzione della stazione ferroviaria., ha tentato di ferirsi sbattendo violentemente la testa sul vetro dell'auto di pattuglia, al punto che è stato necessario l'intervento del Suem 118, anche se poi il nomade ha rifiutato di farsi medicare dai sanitari. Il 45enne è stato