Rom sgomberati dai vigili, ma prima costretti a ripulire una montagna di rifiuti

La Polizia municipale sgombera aun accampamento di nomadi nel parcheggio dello stadio Euganeo, ma prima li costringe a ripulire tutta l'area. Super lavoro in questi giorni per i vigili. In modo particolare i controlli hanno riguardato, Montà, le aree limitrofe allo Stadio Euganeo e corso Australia dove le famiglie nomadi sono solite occupare gli spazi davanti all'ex Foro Boario e il parcheggio di un distributore di carburante.Si tratta di nuclei composti fino a cinque - sei adulti e una decina di minori che, fino al qualche giorni fa, stazionavano abitualmente in un giardino pubblico in via Chiesanuova e nei pressi del complesso residenziale Padova 2000.Mercoledì pomeriggio, così, durante l' ennesimo intervento, la Polizia Locale ha intimato ai nomadi di ripulire la montagna di rifiuti che avevano abbandonato vicino al loro insediamento: bottiglie, lattine, involucri alimentari e residui di cibo.Gli adulti hanno così provveduto a sistemare quanto avevano lasciato a terra. Subito dopo i caravan se ne sono andati. Durante questi controlli, gli agenti hanno verificato i documenti dei veicoli utilizzati e dei relativi conducenti.Massima attenzione anche nei confronti dei minori soprattutto alla luce delle precarie condizioni igienico-sanitarie nelle quali si trovano a vivere.CONTROLLIL'attività della Polizia Locale proseguirà nelle prossime settimane per contrastare la presenza di questi accampamenti. Accampamenti che, molto spesso, non consentono per molto tempo l'utilizzo di molte aree della città, come si è verificato spesso nei parchi pubblici o quando ad essere usati come campeggio sono state le aree di sosta destinate alle autovetture.«Io non ho mai fatto propaganda usando le persone, anzi, dobbiamo essere sempre molto attenti alle condizioni dei minori e alla loro tutela con un attento monitoraggio dei nostri servizi sociali – commenta il sindaco Sergio Giordani - C'è, però, un punto che tutti devono capire, a Padova non ci possono essere zone franche dove si può sporcare, disturbare e arrecare disturbo agli altri cittadini. Chi non rispetta la civile convivenza, senza distinzioni, sarà sanzionato. Ho chiesto di aumentare verifiche e controlli in questi mesi estivi, e per questi servizi sono state stanziate anche delle risorse».Alberto Rodighiero