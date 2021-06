Nicola, la mamma e la scelta di vivere tra i boschi: «Non volevo sfruttare né essere sfruttata»

Il piccolo Nicola è stato trovato sano e salvo. La storia che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso ha avuto un lieto fine. La famiglia del bambino aveva scelto di andare a vivere in quel posto del Mugello proprio per avere la pace e la tranquillità desiderata, una scelta di vita che per delle ore è sembrata essere un vero incubo per i due genitori del bimbo di 2 anni.

La mamma ha raccontato di aver scelto quel posto per vivere liberamente la sua vita: «Mi sono avvicinata al mondo contadino nel 2009 dopo una laurea triennale in scienze sociali. Mi sembrava assurdo saper utilizzare un pc e non aver mai piantato un pomodoro, non saper più riconoscere una pianta velenosa da una che cura, calpestare buonissime erbe mangerecce, quale legna usare per dei manici o dei recinti». Queste sono le parole della donna su un sito web, in cui spiegava la sua scelta di vita, come riporta Il Corriere della Sera.

Le sue parole sono riportate dal sito dell’associazione Campiaperti, comunità in lotta per la sovranità alimentare. La coppia aveva scelto di vivere insieme ad altre famiglie coltivando e allevando animali nel pieno rispetto dell'ecosistema: «Non volevo sfruttare né essere sfruttata, gli animali selvatici come tutto il resto li avevo visti nei libri così ho conosciuto Leonardo e altri con cui vivere con la tendenza all’autosufficienza», continua Pina. In quell'area i primi insediamenti si sono avuti 37 anni fa e poi lentamente è nata la comunità composta da italiani e stranieri. Un posto per vivere in pace con il mondo, un luogo senza pericoli in cui i bambini sono abituati ad essere autonomi e liberi.

