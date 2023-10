Nico e Davide, "Tipi Atipici": faranno tutta Italia a piedi dal Salento a Milano. «Partiti due settimane fa»

di Redazione web

Un viaggio a piedi per vedere l'Italia, ritrovarsi, scoprirsi: questo è lo scopo dell'avventura che hanno deciso di intraprendere Nico Ralli e Davide Mengoni, "Tipi Atipici" il loro nome sui social. Marchigiano il primo e toscano il secondo, Nico e Davide hanno venti anni ciascuno e sono iscritti alla stessa facoltà: scienze motorie a Perugia. «Siamo Davide e Nico. Stiamo facendo il giro dell'Italia a piedi: siamo al 14esimo giorno - hanno raccontato i due nelle ultime ore su TikTok, social sul quale, come un vlog, raccontano ciò che accade nel loro viaggio. Scopriamo qualcosa di più su i due giovani avventurieri.

«Due cugini africani e un’impresa epica». Ecco “Io Capitano”, il road movie alla Garrone

Barbiere si trasferisce in Australia: «Sono arrivato senza lavoro a maggio, adesso guadagno 3000 euro al mese»

Nico e Davide all'avventura

I due ragazzi, negli scorsi giorni, hanno chiarito che questo tipo di viaggio non ha niente a che vedere con il trekking o con percorsi famosi come il Cammino di Santiago o il Sentiero degli dei. Si tratta, piuttosto, di un'esperienza che hanno intenzione di vivere, per raccontarla ai figli un giorno, o tra di loro da vecchi, per godere della natura, delle bellezze dell'Italia dalla Puglia alla Lombardia.

Il viaggio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA