Nevicata fortissima, il passo del Brennero non è transitabile. Auto in coda per chilometri

TRENTO - A causa dei disagi alla circolazione autostradale prodottisi in Austria per la nevicata in corso, il passo del Brennero risulta non transitabile dalle 11.30 di questa mattina.

Cinque i chilometri di coda nella carreggiata nord della A22. Per ragioni di sicurezza, data l'impossibilità di sgomberare dalla neve il tratto interessato dagli incolonnamenti, Autobrennero ha deciso l'uscita obbligatoria alla barriera di Vipiteno fino a quando il passo non tornerà agibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 15:21

