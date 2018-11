Neopatentato tampona "gazzella", travolge carabiniere: fuga di 15 km

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un 19ennedi Malo ha dato vita l’altra notte, prima di essere bloccato e denunciato, a uninseguimento in auto di unadi chilometri da parte dei carabinieri, tra Piovene e Malo nel. Il giovane nella fuga ha tamponato più volte una "gazzella" e quasi investito un carabiniere. Tutto è iniziato alle 1 di martedì 13 novembre quando una pattuglia in servizio in centro a Piovene ha intimatoa un’auto per un controllo di routine. L’automobilista, solo nel mezzo, anziché fermarsi ha accelerato.I carabinieri hanno iniziato l’inseguimento e un'altra gazzella aha invaso la strada per tentare di bloccare il fuggitivo che però l’ha tamponata e proseguito la corsa per la pista ciclabile e quasi travolto un carabiniere che aveva tentato di bloccarlo. I militari della compagnia di Schio hanno fermato l’automobilista a, in via Curie: identificato in Alex Colombina, incensurato, è statoper fuga, resistenza, danneggiamento e lesioni personali. Ha giustificato la fuga perché preso dal panico. Processato nella giornata di ieri il19enne è stato condannato ai domiciliari.