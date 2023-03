Neonato morto in sala parto a Fano, il piccolo non ha battito e il ginecologo sceglie il cesareo: il dramma davanti alla mamma

di Redazione web

Il giorno più importante di una mamma si trasforma in tragedia. Il figlio è morto, subito dopo essere venuto alla luce da parto cesareo. Una mossa disperata del ginecologo, che ha provato a salvarlo dopo essersi accorto che il battito si stava fermando. I rianimatori hanno provato a tenerlo in vita, mentre la mamma, una ragazza di 25 anni, aspettava preda della disperazione.

Tragedia a Fano

È successo nell'ospedale Santa Croce di Fano, nella notte tra il 6 e il 7 marzo. Il parto stava procedendo senza particolari intoppi, quando da controlli di routine sono emerse le difficoltà del piccolo, riporta Il Resto del Carlino. Forse c’è stata una sofferenza per via del cordone ombelicale, ma le risultanze degli accertamenti disposti dall’azienda sanitaria daranno risposte più precise.

Il dramma non è emerso per alcuni giorni. Secondo una prima versione, erano presenti il ginecologo di fiducia e un pediatra della cooperativa, ma era assente un neonatologo, un professionista sempre più raro nei reparti degli ospedali italiani.

Per il momento la vicenda non ha avuto ripercussioni giudiziarie. Non c’è un’inchiesta della Procura anche perché peraltro non c’è stato un esposto della famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 10:38

