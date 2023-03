Ostetrica sbaglia durante il travaglio, il neonato riporta danni permanenti: maxirisarcimento da 500mila euro

di Redazione Web

L'errore di un'ostetrica durante il travaglio è costato caro a un neonato che ha riportato gravi danni permanenti. L'ostetrica ha sbagliato ad interpretare il monitoraggio della frequenza cardiaca, i giudici della sezione giurisdiziale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti l'hanno perciò condannata a risarcire l'azienda sociosanitaria con 500mila euro.

Partorisce in casa dopo 30 ore di travaglio, ma il neonato nasce morto. Sotto accusa le due ostetriche: «Non hanno rispettato il protocollo»

Assiste la moglie in sala parto, l'ostetrica gli ruba duemila euro dal portafogli

I precedenti

Non è la prima volta che si presenta il un caso di malpractice medica. Nell'ospedale di Chiari era già accaduto nel 2015. Durante il parto, il bambino rimase per troppo tempo senza ossigeno: cosa che gli provocò un grave danno, ossia una paralisi celebrale. Dopo tre anni, l'Asst sottoscrisse con i genitori del bambino un atto di transazione del sinistro, dove si chiedeva all'azienda di corrispondere 1 milione e mezzo di euro alla famiglia.

La sentenza

Subito dopo la liquidazione del risarcimento partì la segnalazione da parte dell'azienda alla Corte dei Conti, che citò in giudizio la ginecologa e l'ostetrica di turno. La sentenza: la sezione giurisdiziale decise per l'assoluzione della ginecologa e la condanna dell'ostetrica. Secondo la ricostruzione dei giudici, quel giorno, dalle 21 il tracciato dell'attività cardiaca fetale rivelava una frequenza di categoria II, ossia che può evolvere in una sofferenza del feto. Il danno si sarebbe sicuramente potuto evitare se ci fosse stato un parto cesareo entro le 23.45. Ma a quell'ora l'ostetrica ha richiesto l'intervento della ginecologa, senza urgenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA