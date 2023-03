Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo: bimba di 8 mesi in ospedale

di Redazione web

Una giornata di festa, un battesimo, che stava per trasformarsi in una tragedia per una famiglia di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, che stava per battezzare la loro bimba di 8 mesi. La piccola, in braccio al padrino, suo zio, stava per ricevere l'acqua purificatrice nel fonte battesimale da parte del sacerdote che officiava il rito religioso. Per fortuna, le gocce versate da una bottiglia colma di acqua, sono arrivate anche sulle mani dell'uomo, che ha avvertito subito una sensazione di bruciore, e capito che quella nella bottiglia non era acqua, scrivono i giornali locali.

Fatalità fortunata

Purtroppo, l'uomo bruciato dal liquido, ha urtato il contenitore e l'acqua mista ad acido ustionante è finita sul collo della bimba. Subito si è scatenato il panico in chiesa e la famiglia è corsa in ospedale con la bimba, soccorsa al Policlinico di Messina, dove i medici, dopo una visita accurata, si sono resi conto che la situazione non era grave e nonostante gli arrossamenti, hanno ritenuto di poter dimettere la bimba.

Caccia al responsabile

L'episodio, ovviamente, ha scatenato la ricerca immediata del responsabile; pare che un ragazzino, incaricato di trovare una bottiglia dal parroco molto anziano, ne abbia trovata una nel bagno della chiesa, ma con appena qualche centimetro di liquido trasparente. Pensando fosse acqua, il ragazzino ha continuato a riempirla senza svuotarla prima, per portarla al fonte battesimale. Per fortuna per la neonata non ci sono state conseguenze, così i genitori hanno deciso di non sporgere denuncia.

