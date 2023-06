Napoli-Sampdoria, lo striscione per Giulia Tramontano che commuove il Maradona

di Redazione web

Tra i tanti striscioni dei tifosi allo stadio Maradona, dove si è celebrata la festa scudetto del Napoli, ce n'è uno anche per per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. «Rip Giulia», c'è scritto a caratteri cubitali.

In Sardegna una scultura sulla spiaggia

Una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Un ritratto delicato a Giulia in un amorevole abbraccio al bimbo che ha in grembo, realizzato dallo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'arte sulla spiaggia. «#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita», ha scritto per commentare la sua creazione.

