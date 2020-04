Napoli, follia in strada: donna corre nuda e sputa e tossisce contro i passanti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Aprile 2020, 00:11

Una donna nuda in strada, che corre all'impazzata in via Carbonara inseguita dai passanti che tentano invano di coprirlo. È l'inedita scena a cui hanno assistito ieri i napoletani e che ora sta facendo il giro del web.La donna, originaria dell'Est Europa, è stata poi fermata e sottoposta a trattamento sanitari obbligatorio. Nel tentativo di divincolarsi da chi cercava di fermarla, ha tossito e sputato in strada più volte.