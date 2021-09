Napoli choc, bambino di 4 anni precipita dal balcone e muore sul colpo

Tragedia a Napoli dove un bambino di appena 4 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal balcone di casa. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Foria, nel capoluogo partenopeo: sul posto, non lontano dagli uffici del giudice di pace, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il bambino è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova proprio di fronte alla caserma Garibaldi. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in un disperato tentativo di soccorso ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 13:59

