Domenica 18 Novembre 2018

Undi 9 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione. Il piccolo è precipitato dal secondo piano di una palazzina in via Nevio, a Posillipo, ed è stato soccorso da due ambulanze del 118.I mezzi di soccorso delle postazioni Bagnoli e Loreto Mare hanno trasportato il bimbo all'ospedale pediatrico Santobono scortati dalle volanti della polizia municipale. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.Le condizioni del bambino sono al vaglio dei sanitari che hanno riscontrato un importante trauma toracico ma sono ancora in corso gli accertamenti diagnostici per valutare la gravità delle condizioni del piccolo soccorso con un codice di massima urgenza in seguito alla caduta avvenuta intorno alle 17 di oggi.