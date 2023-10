Metropolitana di Napoli allagata, la stazione di Materdei si trasforma in una piscina: chiusa

L'ondata di maltempo e la pioggia torrenziale che ha interessato dalla scorsa notta Napoli ha avuto i primi devastanti effetti sui trasporti. A singhiozzo la linea 1 della metropolitana. La stazione Materdei è completamente impraticabile.

Ed è stata chiusa per tre ore dalle 8.30 alle 11.40. Come già accaduto in altre occasioni.

