Napoli, piove nell'aeroporto di Capodichino: lo staff costretto ad usare bacinelle per contenere l'acqua

La pioggia sta cadendo incessantemente da ore sul capoluogo partenopeo e sulla provincia allagando strade e cantinole. Casoria, Giugliano, Marano, Lago Patria e alcuni comuni del Nolano le zone maggiormente interessate. Sedici - si apprende - le squadre dei vigili del fuoco attualmente impegnate tra Napoli e provincia. Un'ottantina gli interventi in coda.

La bomba d'acqua non ha risparmiato neanche l'aeroporto di Capodichino facendo saltare uno dei tappi di scolo all'altezza di una delle arcate dove si effettuano i controlli di sicurezza sui passeggeri e sui loro bagagli a mano. Conseguente acqua a catinelle che si è riversata all'interno dello scalo e con i contenitori di plastica abitualmente destinati al deposito degli oggetti personali utilizzati per raccogliere l'acqua in modo da evitare danni significativi.

<h2>La soluzione</h2>

L'area è stata prontamente transennata e i passeggeri in fila dirottati sulle altre corsie libere in un orario - di prima mattina - in cui non si registrava una particolare frequenza. Il problema è stato risolto dalla ditta interna che garantisce la manutenzione dell'aeroporto che ha individuato la perdita ed è intervenuta nel giro di poco tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 14:19

