Nadia Toffa, i funerali verranno celebrati dal parroco simbolo della lotta alla Terra dei fuochi: «Me lo chiese lei»

Martedì 13 Agosto 2019, 12:32

Il funerale disi svolgerà nella. Sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia la camera ardente di Nadia, la conduttrice delle Iene. In queste ore moltissimi personaggi dello spettacolo si stanno stringendo intorno al dolore della famiglia per una perdita che sembra lasciare un grande vuoto.Le esequie saranno celebrate da padre Maurizio Patriciello, il parroco simbolo della lotta alla "Terra dei Fuochi". «Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto, ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10,30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l'affetto e la gratitudine degli abitanti della "Terra dei fuochi"». Queste sono le parole del sacerdote su Instagram. Nadia per anni si è battuta per la popolazione che abita la terra dei fuochi, grazie ai suoi servizi ha sempre fatto in modo che i riflettori continuassero ad essere puntati in aree in cui molte persone si ammalano e muoiono per la crudeltà e la disonestà degli altri.