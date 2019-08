Nadia Toffa, attacco choc di uno psicologo: «Una str**za, anche da morta». La rivolta degli utenti sui social lo costringe a rimuovere il post

di Ida Di Grazia

Nadia Toffa

Nadia Toffa, il post commovente di Filippo Roma: «È grazie a te che oggi...»​

Lunedì 19 Agosto 2019, 18:37

E'di, psicologo radiato dall'albo, che ha postato qualche giorno fa sulla sua pagina facebook come commento alla notizia della morte della conduttrice de Le Iene avvenuta pochi giorni fa. Un insulto troppo grave che non ha lasciato indifferenteil mondo del web che ha invaso la sua pagina costringendolo a rimuovere il post incriminatoLaha scosso tutti, ma c'è chi ha pensato bene di lanciare via social un'accusa choc che sta facendo il giro del web.Stiamo parlando del post che pochi giorni fa, il 13 agosto per la precisione,noto per le sue frasi omofobe, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un commento in cui insulta pesantemente la conduttrice delle Iene: «»​. Parole che hanno provato una rivolta di molti utenti dei social: in molti sono andati sulla sua pagina ad insultarlo, tanto dama c'è chi come il sito gayburg.com è riuscito a fare lo screen e a divulgarlo rendendolo virale.aveva anche motivato il suo livore contro la Toffa nato perchè contraria alle sue politiche anti-gay; infatti l'ex psicologo sosteneva di essere in grado di curare i gay, con pratiche considerate nocive dalle principali associazioni internazionali di medici, psicologi e psichiatri e motivo per cui anni fa è stato radiato dall'albo.